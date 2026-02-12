Pancar Bedeli Ödeme Takvimi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Pancar Bedeli Ödeme Takvimi Açıklandı

12.02.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Pancar Ekicileri, 2025-2026 pancar bedeli ödemelerini 16-18 Şubat 2026’da yapacak.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2025-2026 pancar bedeli ödeme takvimini duyurdu.

Akay, yazılı açıklamasında, 2025-2026 pancar bedelini ödemelerinin 16-18 Şubat 2026 tarihlerinde üretim bölgelerine göre yapılacağını bildirdi.

Pancar bedelinin bereketli olması temennisinde bulunan Akay, "Çiftçilerimiz yıl boyunca büyük bir emek ve özveriyle üretim yapmaktadır. Üreticimizin yanında olmaya, pancar bedellerini açıklanan takvim doğrultusunda ödemeye devam ediyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçimizin ekonomik gücünün korunması bizim için temel esastır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Ramazan öncesi ağzınız tatlı olsun, güle güle harcayın." ifadelerini kullandı.

Duyuruya göre ödeme takvimi şöyle:

16 Şubat 2026 Kayseri Fabrika üretim bölgesi, Kayseri, Develi, Yeşilhisar, Bünyan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Gemerek ve Şarkışla.

17 Şubat 2026 Turhal Fabrika üretim bölgesi, Turhal, Artova, Çamlıbel, Pazar, Sivas, Tokat, Yıldızeli ve Zile.

18 Şubat 2026 Boğazlıyan Fabrika üretim bölgesi, Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı ve Yenipazar.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Kayseri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pancar Bedeli Ödeme Takvimi Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:42:17. #7.11#
SON DAKİKA: Pancar Bedeli Ödeme Takvimi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.