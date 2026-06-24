Papua Yeni Gine Kuş Gribi Nedeniyle İthalatı Durdurdu - Son Dakika
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Papua Yeni Gine Kuş Gribi Nedeniyle İthalatı Durdurdu

24.06.2026 09:50
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Papua Yeni Gine, Avustralya'daki H5N1 kuş gribi vakası sonrası tavuk ve yumurta ithalatını durdurdu.

Papua Yeni Gine'nin, Avustralya'da "H5N1" türü kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden kümes hayvanları ve yumurta ithalatını durdurduğu bildirildi.

ABC News kanalının haberine göre, Papua Yeni Gine Ulusal Tarım ve Karantina Denetleme Kurumu, Batı Avustralya eyaletinde "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakası tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

Kurum, Avustralya'dan tavuk ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri alımının durdurulduğunu duyurdu.

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın kümes hayvanları ve tarımsal üretim sistemlerinin kuş gribinden etkilenmemiş olması nedeniyle ticaret yasağının gereksiz olduğunu belirtti.

Collins, "Bu gereksiz ticaret kısıtlamalarını kaldırmak için Papua Yeni Gine ile doğrudan görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Papua Yeni Gine, Avustralya'nın toplam tavuk eti ihracatının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Avustralya'da tespit edilen ilk "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakası, 19 Haziran'da Batı Avustralya eyaletindeki bir göçmen kuşta görülmüştü.

Avustralya hükümeti, 22 Haziran'da ülkede "H5N1" türü kuş gribi virüsünün ikinci vakasının doğrulandığını duyurmuştu.

Ülkede daha önce kümes hayvanlarında kuş gribi salgınları görülse de vakaların çoğunlukla "H7" türü virüsle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Papua Yeni Gine, Avustralya, Kuş Gribi, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Papua Yeni Gine Kuş Gribi Nedeniyle İthalatı Durdurdu - Son Dakika

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