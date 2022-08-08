Param'dan çalışanlarına yüzde 37 ek maaş zammı - Son Dakika
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Param'dan çalışanlarına yüzde 37 ek maaş zammı

08.08.2022 12:26
Param'dan çalışanlarına yüzde 37 ek maaş zammı

Param, değişen ekonomi koşullarını göz önünde bulundurarak, çalışanlarına desteğini göstermek amacıyla maaşlara yüzde 37,12 zam yaptı.

Param, değişen ekonomi koşullarını göz önünde bulundurarak, çalışanlarına desteğini göstermek amacıyla maaşlara yüzde 37,12 zam yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde art arda yaptığı yemek, yol, maaş zammı düzenlemeleriyle çalışanlarına katkı sağlayan Param, başarıyı, motivasyonu, performansı ve yaratıcılığı teşvik eden bir şirket kültürü inşa ediyor.

Bir çalışan markası yaklaşımıyla hareket eden ve çalışanlarıyla uzun vadeli birliktelik sağlamayı amaçlayan marka, aidiyet, güven, aile ortamı gibi değerleri öne çıkarıyor.

Maddi beklentiler kadar şirketlerin amaçları da çalışan bağlılığını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Z kuşağının iç görüsünü yansıtan, yeni nesil insan kaynakları vizyonuna sahip çıkan Param, sadece büyük şehirlerde değil Anadolu'nun farklı bölgelerinde de yetenekli gençlere ulaşarak onlara çalışma imkanı sunuyor.

Daha çok gencin hayatını kazanma fırsatı bulmasına yardımcı olmayı bir sorumluluk olarak gören Param, fintech sektörüne yeni isimler kazandırıyor.

Param UK ile İngiltere'de çalışma fırsatı sunuyor

Param ailesine katılanlar, İngiltere'deki Param UK ofisinde de çalışma fırsatı bulabiliyor. FCA'den lisans alarak kurduğu Param UK markasıyla İngiltere'de faaliyet göstermeye hazırlanan Param, gençlere hayallerini gerçekleştirme yolunda destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Grup Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, çalışanlarının refah seviyesini üst düzeyde tutmaya önem verdiklerini belirterek, "Her geçen gün, güçlü adımlarımızı daha ileriyi hedefleyerek atmamızdaki temel unsur; sırt sırta verdiğimiz çalışanlarımızla yol arkadaşlığı yapmanın büyük sorumluluğu. Birlikte büyük hayaller kurduğumuz ve fark yaratarak ilklere imza atmayı hedeflediğimiz ekip arkadaşlarımızın mutluluğunu oldukça önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

England, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Param'dan çalışanlarına yüzde 37 ek maaş zammı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Param'dan çalışanlarına yüzde 37 ek maaş zammı - Son Dakika
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