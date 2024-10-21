Ekonomi

Sofraların vazgeçilmezi patates tarlada 2, pazarda 10 lira

AKSARAY - Patates üretimin de Türkiye'de ilk 10 il arasına giren Aksaray'da patates hasadı başladı. Tarladan toplanıp 2 liraya tüccara verilen patates Pazar tezgahına gelene kadar 8 lirayı buluyor. Pazarcı esnafı ise patatesi 10 ile 15 lira arasında vatandaşa satışa sunuyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da patates hasadı başladı. Tarım ve hayvancılıkta birçok alanda ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Aksaray patates üretiminde de Türkiye'de ilk 10 il arasında bulunuyor. Aksaraylı üreticiler ektikleri patatesi toplamak için tarlalarda hummalı bir çalışmaya girerken, patates tarladan tüccara 2 liradan satılıyor. Pazarcı esnafına gelene kadar fiyatı 8 liraya kadar çıkan patates pazarda ise 10 ile 15 lira arasında vatandaşla buluşuyor.

Bu yıl patates üretiminde rekoltenin düşük olduğuna dikkat çeken patates üreticisi Aşire Bacık (60), tarlada 2 lira olan patatesin pazarda 10 liraya verildiğini söyledi. Üreticinin kazanmadığına da değinen Aşire Bacık, "2024 yılının ilk patates hasadını yapıyoruz. Patateslerde pek bir verim yok. Rekoltede epey düşük. Geçen seneye rağmen patates olsa da ücreti düşük. Zaten kazanamıyoruz. Hatta borçlu bile kalıyoruz. Pazar piyasası nasıl derseniz? Biz 2 liraya veriyoruz Pazar da 10 lira. Hiç kazanmıyoruz. Yaktığımız mazot parası bile cepten gidiyor hep. Biz 2 liraya verirken bile kazanamıyoruz. Ama pazarda 10 liraya veriyorlar. Yerine göre 12 ile 15 lira arasında değişiyor. Onlar kazanıyor ama çiftçi zararda" dedi.

Tarladaki 2 liralık patates pazarcıya 10 liraya mal oluyor

Tarım alanında girdilerin arttığını ifade eden Aksaray Manavlar Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddusi Yeşildal ise "Tarlada patates 2 lira diyorsunuz, bunun girdileri yüksek. Bugün biz patatesin torbasını 1 liraya alıyorduk, şu anda ise 7 lira. İpi 450 liraya alıyorduk, patates torbasının ipini şu anda 900 lira. Tabi bunun ağzına koyduğumuz kağıtlarımız var, depolama kağıtları var, depolama ücretleri var, işçi maliyetleri de yüksek. Bu nedenlerle patates şu anda 8 liraya mal oluyor. Bizde pazarda 10 liraya satıyoruz. Vatandaşımıza daha ucuz nasıl satabiliriz onun derdindeyiz. Şu anda da en uygun şekilde pazarlarımızda patateslerimiz pazarlarda 10 liraya satılmaktadır" diye konuştu.