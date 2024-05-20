Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yatırımların müjdesini verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yatırımların müjdesini verdi

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yatırımların müjdesini verdi

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve beraberindeki heyet ile birlikte Patnos'ta bir dizi ziyarette bulunarak önemli yatırımların müjdesini verdi.

20.05.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve beraberindeki heyet ile birlikte Patnos'ta bir dizi ziyarette bulunarak önemli yatırımların müjdesini verdi.

Heyet, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın'ı makamında ziyaret ederek ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Heyette yer alan içme suyu ve Atıksu Daire Başkanı Uğur Dal, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri ile teknik personeller, ziyarette Patnos'un su ihtiyacını karşılayacak ve ilçeye menba kalitesinde su sağlayacak olan Patnos su arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Tesisin günlük arıtma kapasitesinin 40.000 m/ gün olacağı öğrenildi.

Heyet ayrıca, Patnos İlçe Merkezi'nden geçen Çakırbey Deresi ve Badişan Deresi'nde de bir dizi incelemelerde bulundu. Bu incelemelerin ardından bölgede yapılması planlanan taşkın koruma dere ıslahı ve sulama projeleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Başkan Taşkın yaptığı açıklamada, "Patnos Belediyesi olarak bu yatırımların takipçisi olacağız ve ilçemize en faydalı şekilde tamamlanmaları için üzerimize düşeni yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımıza da müjdelerimizi iletiyor ve ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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