Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmasına yönelik talepler artarken, bu kez çağrı iş dünyasından geldi. Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, geçim sıkıntısının toplumun büyük kesimini etkilediğini belirterek, asgari ücrete en az enflasyon oranında artış yapılmasının şart olduğunu dile getirdi. Allıoğlu, sadece dar gelirlilerin değil, esnaf, KOBİ'ler ve büyük şirketlerin de ekonomik olarak zorlandığını vurguladı.

"GEÇİM SIKINTISI EN ÖNEMLİ GÜNDEM"

Sözcü'de yer alan habere öre; Başkan Allıoğlu, mevcut ekonomik koşullarda hane halklarının alım gücünün ciddi biçimde zayıfladığını ifade etti. "Toplumun büyük bölümü geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle en az gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılması, hem ekonomik hem sosyal denge açısından önem taşıyor," dedi.

KOBİ'LER KREDİYE ULAŞAMIYOR

Ekonomide yaşanan daralmaya dikkat çeken Allıoğlu, yüksek faiz oranlarına rağmen krediye erişimin zorlaştığını ve bu durumun KOBİ'ler başta olmak üzere birçok kesimi olumsuz etkilediğini söyledi. "30 milyar liralık KGF kredisinin 200 milyar liraya çıkarılması ve krediye erişimin kolaylaştırılması şart" ifadelerini kullandı.