Pazarcılara POS Cihazı Zorunluluğu Yok

Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan "15 Ağustos'tan itibaren pazarcı esnafına POS cihazı zorunluluğu geliyor" yönündeki haberler, pazarcı esnafında büyük tedirginlik oluştururken, konuya ilişkin net açıklama Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun'dan geldi.

Başkan Coşkun, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Zorunlu diye bir şey yok" ifadelerini kullandı. Coşkun, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nun Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığı istişareler doğrultusunda henüz yasal olarak netleşen bir zorunluluk bulunmadığını vurguladı.

15 Ağustos'tan itibaren POS cihazı kullanmak isteyen esnaf için bir imkan sunulduğunu da ifade eden Ümit Coşkun, Federasyon ile Halk Bankası arasında yapılan anlaşma doğrultusunda pazarcıların POS cihazlarını komisyonsuz olarak temin edebileceğini, ancak tahsil edilen tutarların esnafa 10 gün sonra aktarılacağını bildirdi.

Süreç hakkında sürekli bilgilendirme yapılacağını belirten Başkan Coşkun, "Odamız dışında yapılan hiçbir açıklamaya lütfen itibar etmeyiniz. Esnafımızın menfaatine olan her gelişmeyi sadece ve sadece Odamız duyuracaktır" dedi. - AYDIN