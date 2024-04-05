Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut Başkanlığınca yapılacak olan 105 konut, altyapı ve çevre düzenlemesi bayram sonu başlıyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in ilçe halkına söz verdiği yatırımların başında yer alan TOKİ'de ilk kazma vuruluyor. Geçtiğimiz günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplantı Salonunda ihalesi gerçekleşen Pazaryeri Doğanlar Mahallesi 105 konut alanında ihaleyi alan Erencan Yapı İnş. San. Ltd. Şti.'nin yetkilileri Veysi Eren, Cuma Burak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin inceleme yaptı.
Pazaryeri ilçesinde önümüzdeki 5 yılın yatırım yılı olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri ilçe halkının merakla beklediği TOKİ yapımını seçim çalışmalarında herkese anlatıp ihale aşamasının tamamlandığını, çalışmaların önümüzdeki haftadan sonra başlayacağını söyledi. - BİLECİK
Son Dakika › Ekonomi › Pazaryeri'de TOKİ Konutları İnşaatı Başlıyor - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekler belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.
Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 5 ile 14 Nisan tarihleri arasındaki farklı yönlere toplam 41 seferinin biletleri tükendi. Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.
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