Pazaryeri\'de TOKİ Konutları İnşaatı Başlıyor

İŞKUR'un açık iş istatistikleri araştırmasında 330 bin 325 açık iş tespit edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekler belirlendi.