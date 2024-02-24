Pazaryeri'deki baraj ve göletler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Pazaryeri'deki baraj ve göletler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Pazaryeri\'deki baraj ve göletler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Bilecik Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, ilçede bulunan baraj ve tarımsal sulama göletlerin su doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını açıkladı. Pazaryeri ilçesinde bulunan 6 sulama göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı tam kapasite dolarken, çiftçilerin bu sene su sıkıntısı yaşamayacağı belirtildi.

24.02.2024 13:50
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Bilecik Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, ilçede bulunan baraj ve tarımsal sulama göletlerin su doluluk oranı yüzde 100'e ulaştığını söyledi.

İlçe de 6 tane sulama göleti olduğunu açıklayan Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama Birliği Başkanı Erkan Karakaş, "Şuan bunların 6'sı da yüzde 100 doluluk oranındalar. Ayrıca Dereköy barajımız da dolu savağına yaklaştı. Kış ayında ve son yağışlarla birlikte Allah'a şükür barajlarımız dolu. İnşallah çitçilerimiz bu sene su sıkıntısı yaşamayacaklar" diye konuştu.

Pazaryeri ilçesinin Günyurdu köyünde bulunan 6,66 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip ve 8 bin dekar tarımsal alanın sulama ihtiyacını karşılayan Günyurdu Mustafa Eldemir Barajında doluluk oranı yüzde 100 oranına yaklaşırken barajda su tahliyesi işlemi için vanalar açıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Erkan Karakaş, Pazaryeri, Bilecik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazaryeri'deki baraj ve göletler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri'deki baraj ve göletler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika
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