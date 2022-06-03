Bilecik'te 1 milyar 322 milyonluk yatırım

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak olan yeni yatırımların firma sahiplerine arsa tahsisini gerçekleştirerek, 6 işletmenin 1 milyar 322 milyonluk yatırım yapacağını söyledi.

Pazaryeri Kaymakamlığı'nda düzenlenen programda Vali Kızılkaya, firma sahiplerine arazi tahsislerini yaptıktan sonra bilgilendirme toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra; Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, OSB yetkilileri, İl Genel Meclis Üyeleri ve yatırımcılar katıldı. Toplantının ardından Vali Kızılkaya, fabrikaların kurulacağı alanda incelemede bulundu.

Tahsis edilen sanayi arsalarına kurulacak olan işletmeler ile Pazaryeri'nin ve Bilecik'in üretim ve istihdam ile gücüne güç katacağını ifade eden Vali Kızılkaya, 1 milyar 322 milyonluk TL yatırım alarak 303 bin 400 metrekare alana kurulacak olan 6 işletmede ilk etapta toplam 700 kişinin istihdam edileceğini belirterek hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK