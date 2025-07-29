Pegasus, Stevie Ödülleri'nde 10 Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus, Stevie Ödülleri'nde 10 Ödül Kazandı

Pegasus, Stevie Ödülleri\'nde 10 Ödül Kazandı
29.07.2025 15:54
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Pegasus Hava Yolları, 2025 Stevie Ödülleri'nde insan kaynaklarında 10 ödül aldı.

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları alanındaki projeleriyle Stevie Awards for Great Employers 2025'te 10 farklı kategoride ödül kazandı. Şirket, İşe Alım ve İşveren Markası, Eğitim ve Gelişim, Yetenek Yönetimi ve İç İletişim alanlarındaki uygulamalarıyla öne çıktı.

Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları alanında dünyanın en saygın ödül platformlarından biri olan Stevie Awards for Great Employers 2025'te önemli bir başarıya imza attı. Şirket, bu yılki ödüllerde üçü altın, beşi gümüş ve ikisi bronz olmak üzere toplam 10 ödül kazandı.

Havacılık ve savunma sektöründe 'Yılın İşvereni' seçilen Pegasus'un, aynı zamanda genç yetenekleri işe alım ve geliştirme süreçlerine yönelik özgün uygulamalarıyla takdir topladığı aktarıldı. Genç yetenek kazanımı alanında yürütülen 'GoYoung' programı ve güçlü karma öğrenme yaklaşımıyla tasarlanan 'GoLead' liderlik programı altın ödüle layık görüldü.

Şirketin yenilikçi kabin memuru işe alım programı 'Cabin Crew Career Check', lider gelişimi ve iş sonuçlarına katkı odağındaki 'GoAhead' liderlik programı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı esas alan 'Harmoni' girişimi ile iç iletişim ve yetenek yönetimi stratejileri gümüş ödül aldı. Genç istihdamına yönelik Staj programı 'JumpSeat' ve Pegasus Pilot Yetiştirme Programı da bronz ödüle değer bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pegasus Hava Yolları, Havacılık, Pegasus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pegasus, Stevie Ödülleri'nde 10 Ödül Kazandı - Son Dakika

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