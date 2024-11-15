Pendik'teki Öğrenciler Karmod Tesislerini Ziyaret Etti

Ekonomi

Pendik'teki lise öğrencileri, Karmod plastik su deposu üretim tesislerini gezdi.

Şirketten yapılan açıkmaya göre, "Geleceğimin Farkındayım" projesi kapsamında Pendik ilçesindeki 9 farklı Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen öğrenciler Karmod su deposu üretim tesislerini ziyaret etti.

Pendik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (PİHMED) öncülüğünde gerçekleştirilen proje, Pendik ilçesinde bulunan 9 farklı Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenciler tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında öğrencilere meslekler hakkında bilgi paylaşımı, özgeçmiş hazırlama, iş bulma araçlarının tanıtılması ve rehberliği, kariyer planı hazırlama, iş görüşme teknikleri konularında eğitim verilmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, projeyle gençlerin kariyer planlamasına yönelik bilgilendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

Bu tür fabrika ziyaretlerinin öğrencilerin saha gerçeklerini görmeleri ve analiz edebilmeleri açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Öncelikle gençlerin üretim sahalarını görmelerini de kapsayan bu tür projeleri planlayanları tebrik ediyorum. Öğrencillerin okul içerisindeki eğitimlerini sahayı doğrudan gözlemleyerek desteklemeleri kariyer kurguları açısından son derece önemli. Karmod olarak onlara faydalı olabilme adına yoğun üretim programımız içerisinde ağırlamayı bir görev addeddik. Fabrika gezisi boyunca onlara projeleri kapsamında gözlem yaparken anlatımlarımızla katkı sağlamaya çalıştık. Tesisisimizde üretilen plastik su depoları başta olmak üzere, endüstri, ulaşım ve tarım sektörlerine yönelik özel polietilen üretimlerimizin nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca plastik polietilen sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi aktardık."