Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı - Son Dakika
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Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı

11.05.2022 10:54
Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı

Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırarak 1,9 milyar TL'ye ulaştırdı.

Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırarak 1,9 milyar TL'ye ulaştırdı.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Penta Teknoloji'nin yılın ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artışla 1,9 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 147 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü yüzde 67 artışla 108 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında 1,3 milyon TL konsolide net kar elde eden Penta Teknoloji, geçtiğimiz sene mayıs ayında halka arz sürecini tamamlamıştı.

ERÜNSAL: BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Büyümeyi yılın ilk çeyreğinde devam ettirmeyi başardıklarını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, 2022 yılının ilk üç ayını şöyle değerlendirdi:

"Geçtiğimiz yıllarda hızlanan dijital dönüşüm hamleleri hem global hem de yerel pazarın olgunlaşmasını tetikledi. Bu ivme aynı zamanda birçok sektörün de itici gücü olarak teknoloji yatırımlarını hızlandırdı. Artık teknoloji, gerek kurumların gerekse bireysel tüketicilerinin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Biz de kalkınmanın en önemli bileşeni haline gelen bilişim sektöründe büyümemizi sürdürüyoruz. 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarımız da, ülke ekonomisine kattığımız değeri göstermesi açısından memnuniyet verici. 2022 yılının ilk üç aylık döneminde ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 oranında artırmayı başardık. Şirketimize değer katarken, ülkemizin teknoloji ve dijitalleşmede her geçen gün daha da ilerlemesi için çalışmaya devam edeceğiz."


Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı
Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı
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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Togo Cumhuriyeti, Türk Lirası, Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı - Son Dakika
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