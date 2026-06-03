Perakende Günleri Sektör Buluşması

Soysal Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen "Perakende Günleri", e-ticaretten perakendeye, e-ihracattan AVM yöneticilerine, yapay zekadan ödeme sistemlerine kadar sektörün önemli paydaşlarını bir araya getirdi.

Türkiye'nin ve uluslararası perakende sektörünün önemli buluşmalarından Perakende Günleri, 25. yılında sektörün öne çıkan isimlerini Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Bersay İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam'ın yaptığı ortak basın toplantısında, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Taklitle Mücadele Derneği (TMD) Başkan Yardımcısı Vehbi Kahveci, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Dölek konuşmacı olarak yer aldı.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, toplantıda yaptığı değerlendirmede, yeme-içme sektöründe 2 milyon istihdamın bulunduğunu ve turizm içinde gastronominin payının yüzde 20 olduğunu söyledi.

Demirer, 200 marka, 3 bin 500 işletme ve 1 trilyon lira ile varlıklarını sürdürdüklerini aktardı.

Kısa süreli yurt dışına tatile giden vatandaşların sayısının da harcadığı paranın da yüksek olduğunun altını çizen Demirer, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkede kalma süresinin ise daha uzun ama sağladığı gelirin daha az olduğunu belirtti.

Demirer, "En azından vergisel avantajlar sağlanmasına ve Körfez ülkelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek firmalarla yeni fırsatlar yaratmanın önemine dikkati çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz de gelecek dönemde yaşanacak su krizine dikkati çekerek, alternatif gıdaların bulunmasının gerektiğini vurguladı.

Ülkenin kendi kendine yetmesinin bir güvenlik meselesi ve savunma sanayisi kadar önemli olduğunu söyleyen Şahinöz, "Öncelikli yatırımların bu alanda yapılmasına olanak tanınması lazım. Öte yandan büyük bir gıda enflasyonu da var ama ülkemizin potansiyeli yüksek, ilişkilerimizi doğru kullanarak, güzel gelişmeler yaşanabilir." dedi.

GPD Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise gıda perakendesinin ülke ekonomisinin en dinamik sektörlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda yaşanan gelişmelere rağmen gıda perakendesinin kaliteli, güvenilir ve erişilir fiyatla hizmet sunmaya devam ettiğine işaret eden Özpamukçu, tüketici refahını artırma amacı ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gıda israfına dikkati çeken Özpamukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM verilerine göre gıdanın 3'te 1'i kaybediliyor. Bu da 23 milyon tona denk geliyor. Bu önemli ve büyük bir sorun. Tüm zinciri veriye dayalı ve şeffaf yönetmenin gerekliliğine inanıyor, gıda güvenliği ve kaybı için izlenebilirliğin şart olduğunu düşünüyoruz. Tüm sektör için yapıcı diyalogla birlikte hareket etmenin altını çiziyoruz."

"Perakendeci ile AVM yatırımcısı birbirinin rakibi değil, iş ortağıdır"

AYD Başkanı Nuri Şapkacı da sektördeki durumu anlamak için perakendecilere, yatırımcılara ve tüketicilere ayrı ayrı bakmak gerektiğini aktardı.

Şapkacı, "AYD olarak bizim bakış açımız çok net. Perakendeci ile AVM yatırımcısı birbirinin rakibi değil, iş ortağıdır. Perakende güçlü bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümü yönetmek için ihtiyacımız olan şey ortak akıldır. Sektörümüz önümüzdeki dönemde daha seçici." şeklinde konuştu.

Şapkacı, perakendeci ve yatırımcılar için sınırlı ancak doğru segmentlere odaklanan yatırımların ve operasyonel disiplinin ön plana çıkacağını vurguladı.

Tüketici tarafında ise bir süre daha satın alma gücünün belirleyici olduğu bir dönemin devam edeceğini dile getiren Şapkacı, "Bu süreçte başarılı olacak yapılar, müşteri deneyimini, veriyi ve dijital ile fiziksel dünyayı birlikte yönetebilen markalar ve alışveriş merkezleri olacak. Bu dönüşümün kalıcı olabilmesi, ancak adil ve dengeli bir sektör yapısıyla mümkündür." diye konuştu.