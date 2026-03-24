Pestisit Sempozyumu 3-4 Nisan'da

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu sempozyum Mersin Üniversitesi'nde yapılacak.

Pestisitlerin gıda güvenliği, halk sağlığı, çevre ve sürdürülebilir tarım politikaları üzerindeki etkilerinin bilimsel veriler ışığında çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınmasının hedeflendiği "Pestisitlerin Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri Sempozyumu" 3-4 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Sempozyumda ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde mevcut uygulamalar değerlendirilecek, risk değerlendirme ve kalıntı izleme sistemleri tartışılacak. Sempozyum sonunda hazırlanacak raporun kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

İlgili bakanlık temsilcilerinin yanı sıra devlet ve vakıf üniversitelerinden akademisyenler, mesleki dernekler ve özel sektörden uzmanların katılımıyla düzenlenecek sempozyum, 5 oturumdan oluşacak.

Program kapsamında "Pestisitlerin bilimsel temelleri ve tarımsal uygulamaları, kalıntılar, yasal düzenlemeler ve analiz yöntemleri", "Pestisitlerin halk sağlığı ve çevre üzerine etkileri", "Alternatif yaklaşımlar ve sürdürülebilir pestisit yönetimi" ile "Toplumsal algı, bilgilendirme ve farkındalık" başlıkları ele alınacak.

Sempozyumda pestisitlerin etkileri çok yönlü değerlendirilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Akademinin tematik çalışma grupları aracılığıyla üniversiteler ve ilgili paydaşlarla işbirliği içinde güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele aldığını belirterek, pestisitlerin bu çerçevede kritik başlıklardan biri olduğunu bildirdi.

Pestisitlerin tarımsal üretimde verimliliği artırma ve ürün kayıplarını azaltma açısından önemli rol oynadığına dikkati çeken Şeker, kontrolsüz ve önerilen dozların üzerinde kullanımın çevre, ekosistem ve insan sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti.

Sempozyumun pestisitlerin tarımsal üretim, gıda güvenliği ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini çok yönlü biçimde değerlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Ayrıca, mevzuat düzenlemeleri, risk değerlendirme yöntemleri, biyopestisitler ve sürdürülebilir zararlı yönetimi gibi konular, alanında uzman bilim insanları tarafından ele alınacak. Sempozyum bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılmasına ve politika yapıcılar için bilim temelli önerilerin geliştirilmesine katkı sunacak."