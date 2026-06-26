Petrol Fiyatları Düştü, Akaryakıt İndirim Yok - Son Dakika
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Petrol Fiyatları Düştü, Akaryakıt İndirim Yok

26.06.2026 10:23
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Brent petrol fiyatları düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatları sabit kaldı, vatandaş tepki gösterdi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Brent petrol, ABD ve  İran savaşı öncesindeki düzeylere inmesine karşın hafta boyunca benzin ve motorin fiyatlarının sabit kalması ve indirim yapılmaması tepkilere yol açtı. Akaryakıt sektörü temsilcileri, indirimi ya da zammı belirleyen en temel unsurun küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatındaki değişim olduğunu belirterek, "Benzin ve motorinin ton fiyatları, indirimi gerektirecek düzeye inmedi. Bu nedenle de hafta boyunca pompada bir fiyat hareketi yaşanmadı" dedi.

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatları belirgin biçimde düştü. Brent petrol, 75 doların altına indi, 72 doları gördü. Brent petrol, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmelere, tedarik ve arz sorunu odaklı risklere göre seyir izliyor ve halen 74 dolar düzeyinden işlem görüyor.

VATANDAŞ İNDİRİM YAPILMAMASINA TEPKİLİ

ABD ile İran savaşı sırasında 118 dolarla zirve yapan Brent petrol fiyatının, savaş öncesindeki düzeylere inmesine karşın hafta boyunca benzin ve motorin fiyatları sabit kaldı. Akaryakıta, indirim yapılmaması tepkilere ve eleştirilere yol açtı.

Akayakıt sektörü temsilcileri, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, indirimi ya da zammı belirleyen en temel unsurun küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatındaki değişim olduğunu vurguladı. Kaynaklar, savaş öncesinde motorinin metrik ton fiyatının 762 dolar, benzinin 730 dolar olduğunu hatırlatarak, "Bu fiyatlar, savaşla birlikte 1400 dolarları gördü. Şu anda motorinin metrik ton fiyatı 890 dolar, benzinin metrik ton fiyatı da 900 dolar düzeyinde" diye konuştu.

Kaynaklar, Brent petrol düşmesine karşın benzin ve motorinin ton fiyatlarının, indirimi gerektirecek düzeylerde olmadığını belirterek, "Bu nedenle de hafta boyunca pompada bir fiyat hareketi yaşanmadı" dedi.

"EPDK BİR GECİKMEYE YA DA ÖTELEMEYE İZİN VERMEZ"

Sektör kaynakları, EPDK'nın verileri takip ettiğini belirterek, "İndirimin geciktirilmesi ya da pompaya yansıtılmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. EPDK da verileri takip ediyor. Bir gecikmeye ya da ötelemeye izin vermez" dedi.

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda ürün fiyatının düşmeye devam etmesi durumunda gelecek hafta motorine indirim beklenebileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Brent Petrol, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Düştü, Akaryakıt İndirim Yok - Son Dakika

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