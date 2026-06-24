Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Petrol Fiyatları Düşüşte

24.06.2026 15:30
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Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı normale dönerken, petrol fiyatları 75 doların altına geriledi.

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale döndüğü yönündeki beklentiler ve Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temasların devam edeceğine ilişkin açıklamaların jeopolitik risk algısını azaltmasıyla 75 doların altına gerileyerek savaş öncesi seviyesine çekildi.

Dün 77,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,80 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.06 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 azalarak 74,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,07 dolardan alıcı buldu.

Bugün Umman Ulaştırma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tüm gemilerin kullanımına açık geçici bir deniz koridoru oluşturulması seçeneği konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

Veri analitik şirketi Kpler ve MarineTraffic verilerine göre, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını da içeren 14 maddelik mutabakatın ardından boğazdaki tanker trafiği kademeli olarak toparlanıyor. Boğaz'dan 18-22 Haziran döneminde toplam 172 gemi geçerken günlük ortalama geçiş sayısı 34'e ulaştı. Böylece trafik, savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 25'ine yükseldi.

Fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer unsur da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına yönelik üst düzey denetimleri kabul ettiğini açıklaması oldu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın "en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde razı olduğunu" belirterek bunun, müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrı bir paylaşımında ise Hürmüz Boğazı üzerinden bir günde 19 milyon varil petrol taşındığını ve bunun rekor seviyeye işaret ettiğini savunan Trump, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya daha güvenli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-ABD arasında yeni istişare hazırlığı

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ile ABD'nin ikili ilişkilerde uzun süredir devam eden sorunların çözümüne yönelik yeni bir istişare turu düzenlemeyi planladığını söyledi.

Ryabkov, iki ülke arasındaki "karşılıklı rahatsızlık yaratan konuların" giderilmesine yönelik diyalog çeşitli zorluklarla karşı karşıya olsa da yeni istişarelerin yaz sonuna kadar gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.

Söz konusu açıklamalar, taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık kalacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, aynı zamanda jeopolitik risk algısını azaltarak petrol fiyatları üzerinde sınırlı aşağı yönlü baskı oluşturabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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