Petrol Fiyatları Trump'ın İran Açıklamaları ile Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol Fiyatları Trump'ın İran Açıklamaları ile Yükseldi

08.07.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'la ateşkesin sona erdiğini duyurdu, petrol fiyatları %6,3 artarak 78,86 dolara yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve ABD yönetiminin İran petrolü satışına izin veren genel lisansı iptal etmesinin ardından yüzde 6'nın üzerinde arttı.

Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.03 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,3 artarak 78,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve Tahran'la yeni bir anlaşma ihtimalini reddetmesinin ardından yükselişe geçti.

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin, "Benim için bu konu kapandı. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Trump, "Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin. Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakerecilerle görüşeceğini belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur." diye konuştu.

Öte yandan ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından İran petrolünün satışına izin veren genel lisansı iptal etti.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), iptal edilen lisans kapsamındaki İran petrolü işlemlerinin sonlandırılması için 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanınacağını açıkladı.

Trump'ın İran'la müzakere kapısını kapatması ve Washington'ın İran petrolü satışına yönelik yaptırımları yeniden sıkılaştırması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Trump'ın İran Açıklamaları ile Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2’nci gün Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davada 2'nci gün
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’tan Erdoğan’a teşekkür Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'tan Erdoğan'a teşekkür
NATO sahasında FIFA kuralları Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme NATO sahasında FIFA kuralları! Genel Sekreter Rutte’den ezber bozan benzetme
Hindistan’da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı Hindistan'da tünel inşaatında heyelan: 3 ölü, 9 yaralı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı’nı ziyaret etti Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti
Trump için akılalmaz önlem Ankara’dan DNA’sını bile bırakmadan ayrılacak Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
12:09
NATO Zirvesi’nde liderlerden aile fotoğrafı
NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara’da
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:58:06. #7.13#
SON DAKİKA: Petrol Fiyatları Trump'ın İran Açıklamaları ile Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.