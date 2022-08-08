Petrol Ofisi'nde üst düzey atama - Son Dakika
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Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

08.08.2022 16:07
Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

Petrol Ofisi, Genel Müdür Selim Şiper'in 1 Eylül 2022 tarihi itibarı ile icra dışı göreve geçeceğini ve halen CFO olarak görevine devam etmekte olan Mehmet Abbasoğlu'nun, bu tarih itibarı ile yeni Genel Müdür olarak atandığını açıkladı.

Petrol Ofisi, Genel Müdür Selim Şiper'in 1 Eylül 2022 tarihi itibarı ile icra dışı göreve geçeceğini ve halen CFO olarak görevine devam etmekte olan Mehmet Abbasoğlu'nun, bu tarih itibarı ile yeni Genel Müdür olarak atandığını açıkladı.

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed konuya ilişkin açıklamasında, " Selim Bey'e geçtiğimiz beş sene boyunca gösterdiği mükemmel liderliğinden dolayı minnet duyuyoruz.  Petrol Ofisi bu süre zarfında pazar liderliğini geliştirmiş ve hızlı büyüyen bir pazarda bulunmanın ve enerji dönüşüm sürecinin gereklerini başarıyla yerine getirmiştir. Kendisinin bu konuda olan birikiminden yönetim kurulu seviyesinde faydalanmaya devam edeceğimizden memnuniyet duyuyoruz. Mehmet Bey'in de yeni göreve atanmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisinin yönetim ekibi ile Petrol Ofisi'nin gelişiminin yeni safhasında çalışacak olmaktan çok heyecanlıyız" dedi.

MEHMET ABBASOĞLU KİMDİR?

Görevi devralan Mehmet Abbasoğlu özellikle finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde 30 yıllık deneyime sahip. Kendisi Vitol'e 2016 yılında Londra'da çalışmakta bulunduğu Société Générale firmasından katılmış ve Vitol'ün Petrol Ofisi'ni satın almasının akabinde şirketin CFO'su olarak görevine devam etmiştir. Mehmet Abbasoğlu bundan önceki görevlerinde sırasıyla Macquarie, J.P. Morgan ve Turkcell şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Petrol Ofisi'ne katıldığı zamandan bu yana Mehmet Abbasoğlu finansal yeniden yapılanma ve dijitalleşme, bireysel kredi ve finansal teknoloji iştiraklerinin kurulması, enerji arzı çeşitliliği ve akaryakıt dışı servislerin geliştirilmesi gibi atılımların gerçekleşmesine önderlik etmiştir.


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Kaynak: DHA

Petrol Ofisi, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi'nde üst düzey atama - Son Dakika

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