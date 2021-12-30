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Petrol Ofisi, Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödül aldı - Son Dakika

Petrol Ofisi, Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödül aldı

30.12.2021 11:33
Petrol Ofisi, Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödül aldı

Petrol Ofisi, yaratıcılığın ödüllendirildiği Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi, yaratıcılığın ödüllendirildiği Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Kristal Elma Yarışması'nda "Petrol Ofisi Saygı Stadyumu" oyun kutusu ile 2, "Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim" televizyon programı ile 1 ödül almaya hak kazandı.

Petrol Ofisi'nin, futbol kulübü Altınordu ile 2017'de başlattığı "Yol Arkadaşlığı" projesi çerçevesinde geliştirdiği oyun kutusu "Petrol Ofisi Saygı Stadyumu" Kristal Elma'da 2 ödüle layık görüldü. "Tasarım-oyun" kategorisinde Kristal Elma ödülünü alan oyun kutusu, aynı zamanda "tasarım-ambalaj tasarımı" kategorisinde de "gümüş ödül" sahibi oldu.

Tır ve kamyon şoförlerinin yaşam alanları olan araç kabinlerinin yenilendiği Maximus sponsorluğundaki "Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim" programı da "medya-ürün-hizmet" kategorisinde "gümüş ödül" aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü (CMO) Sinan Seha Türkseven, şunları kaydetti:

" Türkiye'de sporun geleceğine katkı sunmak adına yürüttüğümüz iş birliği çerçevesinde geliştirdiğimiz oyun 'Petrol Ofisi Saygı Stadyumu'nun böylesine prestijli bir platformdan biri Kristal Elma olmak üzere 2 ödül birden alması, bizler için büyük bir anlam ifade ediyor. Yine sadece ürün sattığımız bir müşteri olarak değil de önemli bir iş ortağı olarak gördüğümüz tır ve kamyon şoförlerine yönelik hayata geçirdiğimiz 'Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim' projesinin de böylesine önemli bir organizasyonda ödüle layık görülmesi, yaptığımız işin değerini ortaya koyuyor."

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Petrol Ofisi, Kristal Elma, Selim Yuhay, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödül aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Petrol Ofisi, Kristal Elma Yarışması'nda 3 ödül aldı - Son Dakika
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