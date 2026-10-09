Petrolün gerilemesi ve Trump'ın İran açıklaması Asya borsalarını yükseltti - Son Dakika
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Petrolün gerilemesi ve Trump'ın İran açıklaması Asya borsalarını yükseltti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğini açıklaması ve petrol fiyatlarındaki gerileme Asya borsalarını pozitif etkiledi. ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar tahvil geri alımı risk algısını azalttı.

Asya borsaları, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının azalmasıyla pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

Bu gelişme sonrasında aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 103,4 dolarda seyrediyor.

ABD Hazine Bakanlığının 6 milyar dolara kadar uzun vadeli tahvil geri alımı gerçekleştirmesi küresel piyasalarda risk algısını bir nebze azalttı.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Hong Kong'da Zijin Gold International hisseleri yüzde 5, Zhaojin Mining hisseleri yüzde 3,45, Çin'de Chifeng Gold hisseleri yüzde 3,01 ve Shandong Gold hisseleri yüzde 3 yükseldi. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 69.144 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.822 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükselişle 24.177 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 72.354 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de piyasalar tatil nedeniyle günü kapalı geçiriyor.

Kaynak: AA
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