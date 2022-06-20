Peugeot 408'de tanıtım öncesi son testler yapılıyor - Son Dakika
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Peugeot 408'de tanıtım öncesi son testler yapılıyor

20.06.2022 10:07
Peugeot 408'de tanıtım öncesi son testler yapılıyor

Peugeot 408, tanıtım öncesi mükemmellik yolunda testler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Peugeot 408, tanıtım öncesi mükemmellik yolunda testler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tasarım anlayışı, yeni aslanlı logosu ve marka kimliği ile mükemmele ulaşma yolunda dönüşüme giren Peugeot, her yeni modelinde bu mükemmelliğe ulaşmak için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Fransız üretici, henüz detayları gizliliğini koruyan yeni modeli 408'de de bu amaç doğrultusunda eksiksiz bir test süreci gerçekleştiriyor.

Kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve geliştirme sürecini hızlandırmak üzere her şeyden önce gelişmiş bilgisayar programları yardımıyla farklı simülasyonlar uygulanıyor. Ardından otomobilin her bir parçası ve modülü üzerinde bir dizi testi kapsayan Dahili Doğrulama Planı (IVP) devreye alınıyor.

Bu kapsamlı testlerin ardından yollarda göreceğimiz yeni Peugeot 408 de yenilikçi tasarımı ile fark yaratmaya hazırlanıyor.

Dinamik hatları ve benzeri görülmemiş yenilikçi yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan 408, 2022 Haziran ayının son haftasında otomobilseverlere resmi olarak tanıtılacak.

Yeni Peugeot modeli Çin'de 408X ve Çin dışında Peugeot 408 adı altında pazarlanacak, yeni Peugeot 408'in tüm detayları ise 22 Haziran'da gün yüzüne çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot 408 Proje Direktörü Emmanuel LAFAURY, "Amacımız mükemmellik. Yeni Peugeot 408'in sadece teknik niteliklerini değil, aynı zamanda müşteri performansını, yani kullanıcılarının karşılaşabileceği her durumu test etmek için çalışıyoruz.

Her testte, yoldaki, laboratuvarlardaki ve test alanındaki zorluğu arttırıyoruz. Hedeflediğimiz mükemmelliğe ulaşmak için kendimizi zorluyoruz. Bu proje üzerinde çok çalışmak gerçekten bir zevk, çünkü her birimiz yeni 408'e aşığız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Peugeot, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Peugeot 408'de tanıtım öncesi son testler yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peugeot 408'de tanıtım öncesi son testler yapılıyor - Son Dakika
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