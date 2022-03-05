Peugeot mart kampanyasında kredi fırsatları - Son Dakika

Peugeot Türkiye, mart ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel fırsatlar sunuyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Peugeot, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508'de sunduğu "şimdi al haziranda öde" veya sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok tercih edilen modeli Peugeot SUV 2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV 3008, 155 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008'de ise 160 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. Peugeot, sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan Peugeot 508 için de müşterilerine 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli avantajlar sunuyor.

Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Peugeot, binek otomobil satın alacak müşterilerine sıfır faizli kredi fırsatı veya 2 ay ertelemeli düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

Peugeot Türkiye, mart ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. Tutumluluk ustası BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 85 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli krediyle tercih edilebiliyor. Peugeot'nun tüm diğer ticari araç modelleri ise, 90 bin TL'ye kadar 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. Tüketiciler mart ayı boyunca Rifter ve tüm hafif ticari araç ailesinde, aynı anda hem "şimdi al haziranda öde" hem de sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.