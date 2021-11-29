Üye Girişi
Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor - Son Dakika

Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor

29.11.2021 13:34
Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor

Vodafone, dijital rehber uygulaması Piri ile en sevilen rotaları rehber eşliğinde dinleyerek gezme ve evden dünyayı keşfetme imkanı sağlayacak.

Vodafone, dijital rehber uygulaması Piri ile en sevilen rotaları rehber eşliğinde dinleyerek gezme ve evden dünyayı keşfetme imkanı sağlayacak.

Vodafone, dijital rehber uygulaması Piri ile müşterilerine seyahat etme imkanı veriyor. Operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılara Piri uygulamasındaki 6 rotayı 1 yıl boyunca ücretsiz sunacak olan şirket, en sevilen rotaları rehber eşliğinde dinleyerek gezme ve evden dünyayı keşfetme imkanı sağlayacak. Dinleyiciler, Piri içeriklerinde Red'in sınırsız ayrıcalıklar dünyası hakkında bilgilere de ulaşabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda Vodafone Red müşterilerimize özel ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Marka indirimlerinden ayrıcalıklı seyahat deneyimlerine kadar pek çok imkan sunarak Red'lilerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Şimdi bir adım daha atarak Piri işbirliğiyle tüm Red'lilere dijital seyahatin ayrıcalıklarını deneyimletmek istiyoruz. Red'li müşterilerimize Piri'deki tüm içerikleri sınırsız deneyimleyecekleri abonelik paketini 12 ay boyunca ücretsiz veriyoruz. Bu müşterilerimiz dilerlerse Piri'deki turları yerinde deneyimleyip yeni nesil bir anlayışla seyahat edebiliyorlar. Dilerlerse, Piri'yi evlerinden dinleyip seyahatte Red sayesinde sınır tanımıyorlar. Diğer yandan, Piri ile Vodafone'a özel 6 farklı rotada tur hazırladık. Bunları da 1 yıl boyunca operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılara ücretsiz sunuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatına ayrıcalıklar katmaya devam edeceğiz."

3 yurtdışı ve 3 yurtiçi rota

Yapılan şirket açıklamasına göre Piri'de 20 ülke, 40 şehir, 150'den fazla dijital tur, 3 binden fazla sesli içerik bulunuyor. Bu içeriklerde Saffet Emre Tonguç, Vedat Milor, Ali Canip Olgunlu, Pat Liddy, Ruth Polling, Guido Lion gibi dünya çapında uzman isimlerin anlatımları yer alıyor. Vodafone'un 1 yıl boyunca tüm müşterilerine sunacağı özel Piri içerikleri ise 3 yurtdışı ve 3 yurtiçi rotasından oluşuyor. Bu kapsamda sunulacak ilk rota Türkiye'nin en çok seyahat eden rehberi Saffet Emre Tonguç ile Endülüs olacak. Devamında ise sürpriz isimlerle yepyeni rotalar gelecek.

Yurtdışı seyahatlerde Red avantajları

Saffet Emre Tonguç ile Endülüs rotasında seyahatseverler dünyanın en keyifli şehirlerinden Sevilla'yı Vodafone Red'in sınırsız ayrıcalıklarıyla keşfedebiliyor. Örneğin, pek çok filme evsahipliği yapmış olan Sevilla'da bu yapımları Vodafone 5G teknolojisiyle saniyeler içinde telefona indirip seyretmek mümkün oluyor ya da seyahat esnasında çekilen videolar Vodafone 5G hızında paylaşılabiliyor. Diğer yandan, Vodafone Red'in "Her Şey Dahil Pasaport" ayrıcalığıyla 43 ülkede yurtiçi tarifedeki haklar yurtdışında da özgürce kullanılabiliyor. Seyahatseverler, bu sayede, yurtdışındayken çektikleri video ve fotoğrafları kendi evlerindeymiş gibi Instagram'dan paylaşabiliyor ya da sevdiklerine gönderebiliyor. Vodafone Red müşterileri ayrıca, Türkiye'den yurtdışındaki 23 Vodafone ülkesi yönüne 120 dakikalık ücretsiz arama da yapabiliyor.

Dijital sesli turlar

Piri, seyahatlar için lokasyon bazlı dijital sesli turlar sunuyor. Şehirdeki en iyi rotayı çiziyor ve lokasyon bazlı teknolojisiyle kullanıcının konumunu algılıyor. Kullanıcı neredeyse, oranın hikayesini en iyi rehberlerin sesiyle anlatıyor. Bir sonraki durağa navigasyon ve harita yardımıyla adım adım yönlendiriyor. Bu dijital turları evden de deneyimleme imkanı sunuyor.

Dijital sesli seriler

Piri, eğlence zamanları için de dijital sesli seriler sunuyor. Sanat, mimari, kültür, tarih, seyahat alanlarında sesli içerikler sunuyor. Kullanıcının evden ya da dilediği yerden dünyayı keşfetmesine imkanı verirken, hem kaliteli hem de keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. - İSTANBUL

Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor
Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor

Togo Cumhuriyeti, Vodafone, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti 19:08 Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Doktoru 16:27 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
18:59 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
18:58 Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu birlikte taşıdı
18:57 Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:55 Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
17:50 İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi
17:40 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
Portekiz'deki olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez böyle bir durumla karşılaşılıyor Portekiz'deki olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez böyle bir durumla karşılaşılıyor         
19:24
5 katlı öğrenci yurdunun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı 5 katlı öğrenci yurdunun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı         
18:36
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 19:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Vodafone'dan dijital ve sınırsız seyahat deneyimi sunuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement