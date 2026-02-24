Piyasalar tepetaklak! Güne sürpriz başlangıç - Son Dakika
Piyasalar tepetaklak! Güne sürpriz başlangıç

24.02.2026 09:01
ABD'nin devreye aldığı yeni gümrük vergileri ve İran'la olası savaş ihtimaline ilişkin belirsizlik, altın ve gümüş piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı. Son günlerde yükselişle 3 haftanın zirvesini gören değerli metaller, gelen satışlarla bu seviyelerden geri çekilerek volatil bir seyir izlemeye başladı.

Altın ve gümüş piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Dün akşam gerçekleşen yükselişin ardından değerli metaller, yeni güne beklentilerin ötesinde bir başlangıç yaptı. Piyasa uzmanları, küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret politikalarındaki gelişmelerin değerli metallere olan ilgiyi canlı tuttuğunu belirtiyor.

YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatları, bir önceki dört günlük yükselişin ardından ons bazında 5 bin 145 doların altına gerileyerek yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Yeni işlem gününe gram altın 7 bin 250 ila 7 bin 380 lira seviyelerinde başladı; ons altın ise 5 bin 236 dolar civarında işlem gördü.

GÜMÜŞ PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Gümüş piyasasında da hareketlilik dikkat çekti. Gümüş ons fiyatı güne 86,98 dolar seviyelerinde açılırken gram gümüş 122,4 liradan işlem gördü. Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve artan gümrük tarifeleri gibi küresel faktörlerin değerli metallere olan talebi artırdığını ifade ediyor.

ABD yönetiminin yeni gümrük vergileri ve soyut ticaret politikaları ile İran ve bölgede artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların altına ve gümüşe yönelmesine neden oluyor. Bu durum, piyasalarda sürpriz fiyat hareketlerine yol açarken, uzmanlar kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

