Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 artışla 2.029,27 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,07 puan değer kazandı.

Dün, 2.003,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,77 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 2.013,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.013,97, en yüksek ise 2.034,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,70, mali endeks yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.805,51 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 114,69 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3910 liradan, avro 15,0820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,33 artışla 1.805,51 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,35 azalışla 88,1 dolardan işlem görüyor.