Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

14.03.2022 13:10
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 artışla 2.087,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 artışla 2.087,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,40 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.053,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 12,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.066,62 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.066,23, en yüksek ise 2.088,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv Sanayi, Garanti BBVA, Şişecam ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.964,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0974, sterlin/dolar paritesi 1,3045 ve dolar/yen paritesi 117,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7350 liradan, avro 16,1720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 azalışla 1.964,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,5 düşüşle 106,6 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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