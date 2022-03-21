Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 artışla 2.170,67 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,40 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.144,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 16,16 puan ve yüzde 0,75 yükselişle 2.160,42 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.152,44 ve en yüksek 2.172,15 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,47, sanayi endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi ise yüzde 3,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.926,1 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1057, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 119,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8510 liradan, avro 16,4240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,27 artışla 1.926,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,7 yükselişle 109,2 dolardan işlem görüyor.