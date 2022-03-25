Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

25.03.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 2.186,27 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 artışla 2.186,27 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,07 puan değer kazandı.

Dün 2.176,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,11 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 2.181,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.179,50, en yüksek ise 2.191,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.957 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,93, bileşik getirisi yüzde 26,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1008 sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 121,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8310 liradan, avro 16,3220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 114,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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