Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

28.03.2022 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 2.187,85 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 2.187,85 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,34 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.175,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.180,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.170,24, en yüksek ise 2.189,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D), Karsan Otomotiv ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.931,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,34, bileşik getirisi yüzde 25,82 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 124,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8410 liradan, avro 16,2960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,3 azalışla 1.931,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,1 azalışla 112,9 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor 28 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,85'ten işlem görüyor VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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