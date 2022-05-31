Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 2.536,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,23 puan değer kazandı.

Dün 2.527,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,75 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.538,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.527,72, en yüksek ise 2.553,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,93, ve teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Garanti BBVA, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.850,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,47, bileşik getirisi yüzde 25,97 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 127,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,4300 liradan, avro 17,6230 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.850,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,2 artışla 119,3 dolardan işlem görüyor.