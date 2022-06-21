Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

21.06.2022 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 artışla 2.574,13 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 artışla 2.574,13 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,93 puan değer kazandı.

Dün, 2.539,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,91 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.557,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.550,77, en yüksek ise 2.576,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 1,24 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, SASA Polyester ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.836 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 135,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3460 liradan, avro 18,3120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.836 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 artışla 113,6 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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