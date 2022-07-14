Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 2.411,91 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,83 puan değer kazandı.

Dün 2.408,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,76 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 2.407,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.390,18, en yüksek ise 2.421,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Odaş Elektrik, Karsan Otomotiv oldu.

Altının onsu 1.716,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,59, bileşik getirisi yüzde 23,87 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0050, sterlin/dolar paritesi 1,1870 ve dolar/yen paritesi 138,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,4980 liradan, avro 17,5790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 azalışla 1.716,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,3 azalışla 95,7 dolardan işlem görüyor.