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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

28.09.2021 18:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,97 puan azalarak 1.383,77 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,97 puan azalarak 1.383,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,30 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 1.391,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.379,13, en yüksek 1.393,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 1.383,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,10 puan ve yüzde 0,68 düşüşle 1.478,77 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 64'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.739,01 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.739,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,48 gerileyerek 494 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,8523 lira, satışta 8,8878 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8293 lira, satışta 8,8647 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1682, sterlin/dolar paritesi 1,3546, dolar/yen paritesi de 111,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalarak 78,27 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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