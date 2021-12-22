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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

22.12.2021 18:26
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,87 puan azalarak 1.804,15 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 87,87 puan azalarak 1.804,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,48 puan ve yüzde 3,14 kayıpla 1.832,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.783,77, en yüksek 1.895,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,64 azalışla 1.804,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 6,08, hizmetler endeksi yüzde 2,89 ve teknoloji endeksi yüzde 4,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,15 puan ve yüzde 5,18 düşüşle 1.981,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 72'si geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.792,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.792,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,06 kayıpla 721 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,4448 lira, satışta 12,4947 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,0135 lira, satışta 13,0656 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,75'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3324, dolar/yen paritesi de 114,31 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 yükselişle 74,22 dolardan işlem görüyor.???????

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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