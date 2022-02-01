Üye Girişi
Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

01.02.2022 18:38
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,23 puan artarak 2.015,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,23 puan artarak 2.015,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,77 puan ve yüzde 0,54 kazançla 2.013,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 2.008,69, en yüksek 2.034,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 2.015,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,35 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 2.216,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.803,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.803,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,16 kazanımla 780 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,3576 lira, satışta 13,4111 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3921 lira, satışta 13,4458 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,17'den, bileşik getirisi de yüzde 21,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3504, dolar/yen paritesi de 114,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,33 düşüşle 88,95 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:44:23. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement