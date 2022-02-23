Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

23.02.2022 18:40
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 2.016,03 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 2.016,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,95 puan ve yüzde 0,84 kazanımla 2.034,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.016,03, en yüksek 2.043,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 2.016,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,49 puan ve yüzde 0,02 düşüşle 2.246,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.905,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.905,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 kayıpla 835 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7351 lira, satışta 13,7902 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1329, sterlin/dolar paritesi 1,3562, dolar/yen paritesi de 115,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,08 yükselişle 95,40 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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