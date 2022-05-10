Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

10.05.2022 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,46 puan artarak 2.490,17 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,46 puan artarak 2.490,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,38 puan ve yüzde 0,70 kazançla 2.483,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.478,49, en yüksek 2.494,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 2.490,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,91 ve teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 35,96 puan ve yüzde 1,32 yükselişle 2.770,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 46'sı geriledi. Şişecam, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.???????

Altının onsu 1.847,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.847,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 kazançla 920 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 15,1819 lira, satışta 15,2428 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,9635 lira, satışta 15,0235 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 24,71'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2307, dolar/yen paritesi de 130,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 düşüşle 103,2 dolardan işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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