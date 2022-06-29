Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

29.06.2022 18:38
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,27 puan azalarak 2.401,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,27 puan azalarak 2.401,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,34 puan ve yüzde 0,09 kazançla 2.492,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.401,96, en yüksek 2.494,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,54 azalışla 2.401,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,50, sanayi endeksi yüzde 3,44, hizmetler endeksi yüzde 2,87, teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 103,46 puan ve yüzde 3,82 düşüşle 2.603,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.815,70 dolar

???????Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.815,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,09 kayıpla 975 bin 450 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,6574 lira, satışta 16,7241 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,6073 lira, satışta 16,6738 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0473, sterlin/dolar paritesi 1,2130, dolar/yen paritesi de 136,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,07 düşüşle 113,61 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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