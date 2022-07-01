Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

01.07.2022 18:43
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,41 puan artarak 2.443,77 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,41 puan artarak 2.443,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,27 puan ve yüzde 0,14 kazanımla 2.408,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.399,54, en yüksek 2.452,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 2.443,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 2,60, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,51 puan ve yüzde 1,78 yükselişle 2.655,69 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 19'u geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Koza Altın, Ereğli Demir Çelik ve Koza Anadolu Metal Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.806,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.806,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kayıpla 965 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,7038 lira, satışta 16,7707 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,6498 lira, satışta 16,7165 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0407, sterlin/dolar paritesi 1,2039, dolar/yen paritesi de 135,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,37 yükselişle 110,10 dolardan işlem görüyor.???????

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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