Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

04.07.2022 18:24
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,79 puan azalarak 2.405,98 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,79 puan azalarak 2.405,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 14,96 puan ve yüzde 0,61 kazançla 2.458,73 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.405,62, en yüksek 2.475,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 2.405,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 1,79, hizmetler endeksi yüzde 0,95 ve teknoloji endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 48,53 puan ve yüzde 1,83 düşüşle 2.607,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Koza Anadolu Metal en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.807,75 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.807,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 969 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,7817 lira, satışta 16,8490 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,7038 lira, satışta 16,7707 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2114, dolar/yen paritesi de 135,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,90 yükselişle 112,81 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 969 bin liraya yükseldi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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