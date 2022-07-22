Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

22.07.2022 18:46
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,18 puan artarak 2.516,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,18 puan artarak 2.516,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,11 puan ve yüzde 0,52 kazançla 2.524,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.497,82, en yüksek 2.542,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 2.516,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 2.685,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.731,5 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.731,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,9 artışla 991 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,6986 lira, satışta 17,7695 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,6158 lira, satışta 17,6864 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0220, sterlin/dolar paritesi 1,2030, dolar/yen paritesi de 136,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 artışla 100,9 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 18:47:23. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement