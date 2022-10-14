Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

14.10.2022 18:50
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 73,54 puan artarak 3.626,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 73,54 puan artarak 3.626,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 61,59 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 3.615,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.584,94, en yüksek 3.640,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 3.626,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,54, sanayi endeksi yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 2,21, teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,90 puan ve yüzde 1,77 yükselişle 3.952,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Koza Altın ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.647,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.647,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,60 düşüşle 982 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5466 lira, satışta 18,6209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5526 lira, satışta 18,6270 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9738, sterlin/dolar paritesi 1,1199, dolar/yen paritesi de 148,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,75 düşüşle 91,25 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 01:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement