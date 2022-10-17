Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

17.10.2022 18:40
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 220,65 puan artarak 3.847,62 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 220,65 puan artarak 3.847,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.641,40, en yüksek 3.854,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,08 artışla 3.847,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,04, sanayi endeksi yüzde 3,30, hizmetler endeksi yüzde 6,12, teknoloji endeksi yüzde 4,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 265,83 puan ve yüzde 6,73 yükselişle 4.218,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.661 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.661 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 yükselişle 986 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5533 lira, satışta 18,6276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5466 lira, satışta 18,6209 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 15,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9810, sterlin/dolar paritesi 1,1410, dolar/yen paritesi de 148,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 90,7 dolardan işlem görüyor.

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Faik Öztrak: 'Chp Grubu Millet Adına 'Kkm İçin Ne Kadar Kamu Kaynağı Harcadın' Diye Soruyor. Faik Öztrak: 'Chp Grubu Millet Adına 'Kkm İçin Ne Kadar Kamu Kaynağı Harcadın' Diye Soruyor. Borsa günü rekorlarla tamamladı Borsa günü rekorlarla tamamladı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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