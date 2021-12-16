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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?

16.12.2021 08:52
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor. Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

KARAR SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası, dolar, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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