Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi düşüş gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi düşüş gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket dönemine göre düşüş göstererek yüzde 43,64 seviyesine geriledi. Aynı anket döneminde dolar/TL tahmini ise 38,78 liraya indi. Anket sonuçlarına göre, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri de değerlendirildi ve döviz kuru beklentileri açıklandı.

17.05.2024 10:47
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Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,64 seviyesine, dolar/TL tahmini 38,78 liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 ihtimalle yüzde 28,00 - 31,99 aralığında, yüzde 37,51 ihtimalle yüzde 32,00 - 35,99 aralığında, yüzde 21,09 ihtimalle ise yüzde 36,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07'sinin beklentilerinin yüzde 28,00 - 31,99 aralığında, yüzde 37,70'inin beklentilerinin yüzde 32,00 - 35,99 aralığında, yüzde 19,67'sinin beklentilerinin yüzde 36,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 ihtimalle yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 43,47 ihtimalle yüzde 20,00 - 23,99 aralığında, yüzde 21,25 ihtimalle ise yüzde 24,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00 - 23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi düşüş gösterdi - Son Dakika

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