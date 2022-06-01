PMI, 'Eşit İşe Eşit Ücret' sertifikasını yeniledi

Kapsamlı bir denetim sonucunda PMI'ın 'Eşit İşe Eşit Ücret' sertifikasının yenilendiği açıklandı.

PMI, EQUAL-SALARY Vakfı tarafından 2019'da aldığı 'Eşit İşe Eşit Ücret' sertifikasını yenilediğini duyurdu. Kapsamlı bir denetim sonucunda yenilenen sertifikalandırma, PMI'ın faaliyet gösterdiği 90'dan fazla pazarda 89 bin çalışanına cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit iş için eşit ücret politikası uyguladığını gösteriyor.

PMI CEO'su Jacek Olczak sertifikasyon süreci ile ilgili şöyle konuştu: "PMI'ın işyerinde herkese eşit fırsatlar sağlama konusundaki vizyonu, çalışmaları ve başarıları ile gurur duyuyorum. Bu alandaki başarılarımız, her işimizin odağında olan kapsayıcılık ve çeşitlilik stratejimizin işe yaradığını gösteriyor. Farklı profiller ve bakış açıları, daha iyi ve doğru kararlar almamızı ve performansımızın sürdürülebilirliğini sağlıyor. Şirketimizin kısa ve uzun vadeli vizyonuna ulaşması için adalet, kapsayıcılık ve çeşitlilik kültürünün çok önemli olduğuna ve bizlere fayda sağlamaya devam edeceğine inanıyorum."

Şirketin eşitlikçi politikalarına değinen PM Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, "Şirketimizde üst yönetim ekibimizin yüzde 42'si ve yönetici kadromuzun yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Çalışma hayatında kadın ve erkeklere eşit fırsatlar ve adil bir çalışma ortamı sağlandığında doğal olarak kadınların yönetim rollerinde daha fazla yer aldığını gözlemliyoruz. Şirketimizde eşitlik ve adalet esasına dayalı nitelikli ve güvenilir uygulamalarımız bulunuyor. Bu sertifikasyon süreci, hedeflerimiz ile çalışmalarımızın ne derece örtüştüğünü görmek, gelişim alanlarımızı belirlemek ve gerektiğinde hızlıca aksiyon almak açısından çok önemliydi. Eşitlikçi politikalarımızın bağımsız bir kuruluş tarafından derinlemesine incelenmiş ve tekrar onaylanmış olmasından gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Şirketin tüm çalışmalarının odağında kapsayıcılık ve çeşitliliğin yer aldığını dile getiren Diren, "Kapsayıcı bir çalışma ortamını oluşturma hedefimiz aynı zamanda şirketimizin dönüşümünü gerçekleştirmemize yardımcı oluyor. Çalışma arkadaşlarımızın farklı geçmişlerinden, değerlerinden ve çeşitli fikirlerinden faydalanmamız bizim için stratejik bir önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

PMI'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik diğer başarıları ve girişimleri şöyle açıklandı:

İşe alım, performans yönetimi ve terfi fırsatları dahil olmak üzere yetenek değerlendirmelerinde bilinçsiz önyargıların kaldırılması.

Global kapsayıcı ebeveyn izni planının uygulamaya alınması.

Kadınların becerilerini geliştirmeleri, networklerini genişletmeleri ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için kadınlara ilham vermek ve onları güçlendirmek için bir proje ekibinin oluşturulması.

Kadınları liderlik pozisyonlarında desteklemek için liderlikte kadın programı başlatılması. - İSTANBUL