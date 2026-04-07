Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

07.04.2026 11:00
Polisan Holding, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu CoreX Holding’e satılıyor. Rekabet Kurulu'ndan onay alınan satışın önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye sanayi tarihinin önemli kuruluşları arasında yer alan Polisan Holding’de mülkiyet yapısını değiştirecek süreçte yeni bir aşamaya geçildi. 2024 yılı sonunda kardeşleriyle yollarını ayırarak CoreX Holding’i kuran iş insanı ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Bitlis Ailesi’ne ait hisseleri devralmaya bir adım daha yaklaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, devir sürecinin en kritik aşamalarından biri olan Rekabet Kurulu onayının alındığı açıklandı.

YARIM ASIRLIK SANAYİ MİRASI DEVREDİLİYOR

1956 yılında tekstil alanında faaliyet göstermeye başlayan, 1964’te ise kimya sektörüne giren Polisan Holding; boya, liman işletmeciliği ve tarım gibi stratejik alanlardaki varlığıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında profesyonel yönetim modeline geçen grup, şimdi CoreX Holding bünyesine katılmaya hazırlanıyor.

Yüksel Yıldırım

HİSSELERİN YÜZDE 77’Sİ DEVREDİLECEK

27 Haziran 2025 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre, Bitlis Ailesi üyelerine ait ve holding sermayesinin yüzde 77,7268’ine karşılık gelen paylar, CoreX Holding B.V. iştiraki Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.’ye devredilecek.

SATIŞ SÜRECİNDE KRİTİK ADIM AŞILDI

Satışın tamamlanması için belirlenen süreçte önemli adımların büyük bölümü geride bırakıldı. 10 Eylül 2025’te bölünme kararları tescil edilirken, 22 Ocak 2026 itibarıyla Yunanistan’daki iştirak Polisan Hellas S.S.A’nın devri de tamamlandı.

