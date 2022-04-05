Portakal Çiçeği Karnavalı 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Portakal Çiçeği Karnavalı 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptı

05.04.2022 10:54
Portakal Çiçeği Karnavalı 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptı

Migros'un destekçilerinden olduğu ve 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'nın dört bir yanını şölene dönüştürdü.

Migros'un destekçilerinden olduğu ve 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana'nın dört bir yanını şölene dönüştürdü.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi gören karnavala bu yıl 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Migros'un gösteri ekibi en beğenilen ekipler arasında öne çıkarken, Konteyner M Jet mağazası, karnaval süresince en çok misafir ağırlayan uğrak noktalardan oldu.

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 23- 27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Karnaval heyecanını özel olarak tasarlanan görsellerle Adana'daki mağazalarına taşıyan Migros'un, karnaval kapsamında açtığı, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları ile hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunan Migros Aile Kulübü standı üye olmak isteyenlerden ilgi gördü.

Katılımcıların ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilmesini sağlayan Konteyner M Jet Market karnavalın en çok uğranılan noktalarından biri oldu.

Karnaval süresince 3 bin 328 adet köfte ekmek satılırken, M Fırın ürünleri ve diğer ürünlerle beraber toplamda 17 bin 835 adet ürün satışı gerçekleşti.

Ayrıca, Konteyner M Jet mağazası gelecek dönemde de Migros'un yer aldığı etkinliklerde olacak.

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MİGROS TİC. A.Ş., Portakal, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Portakal Çiçeği Karnavalı 1 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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