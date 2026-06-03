Portekiz'de Genel Grev Gerçekleşti

Portekiz'de azınlık sağ hükümetin çalışma reformuna karşı işçi sendikalarının çağrısıyla yapılan genel grev, kamuda ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerini etkilerken, özel sektörde katılım düşük oldu.

Portekiz İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonunun (CGTP-IN) çağrısıyla son 6 ay içinde ikinci kez genel grev yapıldı.

CGTP-IN Genel Sekreteri Tiago Oliveira, gece vardiyasından gelen ilk verilerin işçiler arasında greve katılma konusunda "güçlü bir istek" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Basına değerlendirme yapan Oliveira, grevin kamuda ulaşım, sağlık ve eğitim sektörlerinde etkili olduğunu kaydetti.

Diğer yandan sendika yetkilileri, grevden dolayı ülkenin en büyük sanayi tesislerinden biri olan Volkswagen firmasının Palmela'daki fabrikası AutoEuropa'da üretimin durduğunu, Setubal ve Sines limanlarının faaliyet göstermediğini, ülke genelinde en az 190 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Çalışma Bakanı Ramalho: "Portekiz halkının büyük çoğunluğu çalışıyor"

Portekiz'de iktidarda olan azınlık sağ hükümeti ise genel grevin "kamu sektöründe ciddi sıkıntılara neden olsa da özel sektörde katılımın az olduğunu" savundu.

Çalışma Bakanı Maria do Rosario Palma Ramalho, basın toplantısında verdiği bilgilerde, okulların yaklaşık yüzde 45'inin kapalı olduğunu, bugün yapılan ve 6. sınıf öğrencilerini kapsayan Portekizce sınavına öğrencilerin yüzde 40'ının katılamadığını, turizm sektörü başta olmak üzere özel sektörün büyük çoğunluğunun çalıştığını söyledi.

Ramalho, "Portekiz halkının büyük çoğunluğu çalışıyor. Genel grev kendi başına ciddi bir durumdur ancak özel sektörde katılım oranı düşüktür." diyerek, grevin, sendikaların söylediği etkiyi yaratmadığını ileri sürdü.

İşçi sendikalarının karşı çıktığı çalışma reformu, hükümet tarafından 2025 yılı ortalarında sunulup, mayıs ayında Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra 18 Haziran'da Meclis'te görüşülmeye başlanacak.

Sendikalar, "pratikte yasak olan taşeronluğu yasallaştırdığı, toplu sözleşme gerektirmeden bireysel çalışma saatlerini genişlettiği, yeniden yapılanma adı altında yapılacak işlemlerde işten çıkarmayı kolaylaştırdığı ve geçici sözleşmeleri daha esnek hale getirdiği" gerekçeleriyle çalışma reformuna karşı çıkıyor.

Grev dolayısıyla Lizbon ve Porto başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde gösteriler düzenlendi.